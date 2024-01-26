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Ексклюзив

Згурець: розмови про заміну Залужного абсолютно недоречні, але ми бачимо, що ці питання знову порушують

26 січня, 2024 п'ятниця
10:35
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що заміна Головнокомандувача ЗСУ є політичним питанням, яке зараз не на часі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Складається враження, що ми знову намагаємось вийти на інформаційну пастку, яку готує Мар'яна Безугла, яка пов'язана з дискусіями зі зміною Головнокомандувача ЗСУ. Ще у листопаді минулого року були чутки, що президент хоче поміняти Залужного, були публікації в ЗМІ. Ця тема порушувалася, мовляв, є певні політичні чи ідеологічні розбіжності між президентом і Головнокомандувачем, і що постає питання заміни. Потім Умєров намагався розвіяти ці чутки. У січні була поїздка Умєрова, Залужного й Сирського, де вони разом фотографувалися. Умєров тоді казав, що ніяких змін не планується", - нагадав Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, питання заміни Головкома - це скоріш політичне питання, яке зараз не на часі.

"Наразі ми маємо питання пов'язані з проведенням ефективної системи оборони, усі кадрові зміни ситуацію не змінять. Буданов, Сирський виконують свої функціональні обов'язки по напрямках. Ця кадрова заміна, з точки зору ефективності управління ЗСУ, нічого не змінить. Якщо така зміна відбудеться, то вона матиме політичний підтекст. Ці розмови про заміну, про пошук нових людей на посаду Головкома є абсолютно недоречними. Але ми бачимо, що ці питання знову порушуються, що є відлунням залаштункових побажань скоріш в Офісі президента, ніж в інших складових устрою нашої держави", - зазначив Згурець. 

  • 19 грудня 2023 року президент України заявив, що у нього робочі стосунки із Залужним - нічого особистого. Він має щодня відповідати за результат на полі бою разом з Генштабом.
  • 9 січня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.




 

Теги:
Новини
Суспільство
Сергій Згурець
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Валерій Залужний
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Мар'яна Безугла
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