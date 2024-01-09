Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони неподалік Куп’янська
У вівторок, 9 січня, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що довкола Куп’янська українські військові відбивають постійні ворожі спроби атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександр Сирський ознайомив Залужного, Умєрова і Шапталу із ситуацією біля Куп’янська.
Очільник Міноборони Умєров проанонсував "рішення", які "не сподобаються" окупантам.
"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", – сказав Рустем Умєров.
Фото: Міністерство оборони України
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