Залужний, Умєров і Шаптала відвідали позиції Сил оборони неподалік Куп’янська

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що довкола Куп’янська українські військові відбивають постійні ворожі спроби атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Олександр Сирський ознайомив Залужного, Умєрова і Шапталу із ситуацією біля Куп’янська.

Очільник Міноборони Умєров проанонсував "рішення", які "не сподобаються" окупантам.

"Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається", – сказав Рустем Умєров.

Фото: Міністерство оборони України