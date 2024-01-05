Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмови роти. Кількість людей в цих штурмових ротах налічується десь 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки. Під Лиманом росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Під Куп'янськом наступ може відбутися 10 або 15 січня", - пояснив Мусієнко.

За словами директора Центру військово-правових досліджень, змінилися погодні умови, і ворог взагалі не міг наступати на Куп'янському напрямку.

"До цього росіяни вимушені були передислокувати свою частину військ на Авдіївський напрямок, де зазнали великих втрат. І це уповільнило їхні наступальні дії під Куп'янськом. Час від часу війська ворога пожвавлювали наступальну активність, але наші Сили оборони відбивали їх. Ймовірно росіяни поновлять наступальні дії в районі Синьківки", - зауважив Мусієнко.

Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Сили оборони України протягом минулої доби, 4 січня, ліквідували 790 окупантів, знищили 30 ворожих артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.

Майор, начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига повідомила, що на Куп'янському напрямку ворог не шкодує свій людський резерв.







