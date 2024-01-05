Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом
Ексклюзив

Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом

5 січня, 2024 п'ятниця
11:50
Війна з Росією окупанти

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмови роти. Кількість людей в цих штурмових ротах налічується десь 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки. Під Лиманом росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Під Куп'янськом наступ може відбутися 10 або 15 січня", - пояснив Мусієнко.

За словами директора Центру військово-правових досліджень, змінилися погодні умови, і ворог взагалі не міг наступати на Куп'янському напрямку.

"До цього росіяни вимушені були передислокувати свою частину військ на Авдіївський напрямок, де зазнали великих втрат. І це уповільнило їхні наступальні дії під Куп'янськом. Час від часу війська ворога пожвавлювали наступальну активність, але наші Сили оборони відбивали їх. Ймовірно росіяни поновлять наступальні дії в районі Синьківки", - зауважив Мусієнко.

  • Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Сили оборони України протягом минулої доби, 4 січня, ліквідували 790 окупантів, знищили 30 ворожих артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.
  • Майор, начальник служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига повідомила, що на Куп'янському напрямку ворог не шкодує свій людський резерв.
     



 

Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
На фото: "Квартал 95" переспівав пісню "Тартак"
4 січня, 2024 четвер
Положинський прокоментував використання пісні гурту "Тартак" у новорічному концерті "Вечірнього Кварталу"
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
4 січня, 2024 четвер
Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.21
    Купівля 38.21
    Продаж 39.01
  • EUR
    Купівля 41.81
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
12:41
В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя
12:35
Лієв Шрайбер відвідав “Ноосферу”
На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"
12:23
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 "шахедів"
12:10
Ексклюзив
тренінг Водохреща, ДСНС
Як безпечно пірнати у воду на Водохреща: рятувальники провели тренінг у Києві
12:08
На фото: "Дизель шоу" висміюють кримчан
Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді
12:05
OPINION
Євстратій Зоря
Танці під гундяєвську свистульку
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, а Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму. Акценти світових ЗМІ 5 січня
11:42
електроенергія, світло ЛЕП
Росіяни обстріляли ТЕС на сході й ТЕЦ на півдні: ситуація в енергосистемі станом на 5 січня
11:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Україна у 2023 році знищила щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії, – ВМС
11:30
Оновлено
Південна та Північна Корея
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
11:07
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ
10:52
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
10:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали
10:15
СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини
10:03
OPINION
Володимир Горбач
Хто наводить російські ракети на наші зброярні
10:01
Ексклюзив
Сергій Братчук
Братчук розповів, які військові об'єкти були уражені в Криму
09:59
Роквелл B-1 Лансер
У США розбився надзвуковий бомбардувальник B-1B Lancer
09:42
Угорщина
Угорське командування вперше очолило військову місію ЄС у Боснії й Герцеговині
08:58
Україна_Словаччина
Словаччина надасть Україні гуманітарну допомогу на понад 200 тис. євро: що в пакеті
08:58
Хезбола, Ліван
В Ізраїлі заявили, що готові до дипломатичної угоди з Хезболлою
08:28
Держдепартамент США
У держдепі заявили, що військова підтримка України буде меншою, ніж торік: названо причину
08:21
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 2 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:06
OPINION
Єгор Чечеринда
Про "Всьо пропало!", конвенцію Монтре та британські мінні тральники для України
08:01
Олександра Матвійчук
Права людини під час війни. Конспект лекції Нобелівської лауреатки Олександри Матвійчук
07:58
Оновлено
війна з Росією
Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин, - Генштаб
06:49
У Пентагоні спростували інформацію про утилізацію "непридатних" ракет ATACMS
06:47
Ентоні Блінкен
Блінкен летить на Близький Схід: в Греції говоритиме про допомогу Україні
06:11
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих зросла до 92
05:59
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе готовий заплатити десятки мільйонів євро, щоб покинути ПСЖ влітку, - ЗМІ
04:52
Путін та Кім Чен Ин
Росія отримала балістичні ракети від КНДР: Радбез ООН збереться для обговорення
03:59
російські полонені
Україна опублікувала новий список російських полонених, від яких відмовилась влада РФ
03:41
У Пентагоні окреслили, коли українські льотчики завершать навчання на F-16
02:29
Росія продовжує продукувати фейки
"В ЗСУ "на нулі" воює солдат з синдромом Дауна": росіяни поширюють фейкове відео
00:50
Оновлено
Сергій Наєв
"Нічого екстраординарного": Ігнат прокоментував слова Наєва про наявність в України ракет до ПЗРК для відбиття кількох атак РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV