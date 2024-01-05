Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник намагається атакувати. Ми провели аналіз і зробили висновок щодо дій ворога. Певний час - день, два, кількість атак ворога налічується близько 15. Коли ворог зазнає значних втрат особового складу й техніки, то росіяни відходять, перегруповуються, поповнюють запаси особового складу, БК. В ці дні маємо кількість атак, яка не перевищує 3-5-7. Наразі спостерігається такий період на Куп'янському напрямку, тому що Сили оборони завдали значних втрат ворогу", - наголосила Замрига.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, українські захисники очікують поповнення сил противника й збільшення кількості атак на позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку.

"Ворога доволі багато. За одну добу тільки нашим підрозділом знищується до 35 осіб, і понад 60 є пораненими. Це говорить про те, що значні втрати завдаються ворогу, але резерви у них ще є. Росіяни хвиля за хвилею йдуть у наступ, гинуть, але знову поповнюють резерви. Ворог не шкодує свій людський резерв", - зауважила Замрига.

Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Сили оборони України протягом минулої доби, 4 січня, ліквідували 790 окупантів, знищили 30 ворожих артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.



