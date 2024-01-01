Українські війська просунулися на південний схід від Куп’янська, - ISW
Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакували біля Орлянки (на південний схід від Куп'янська) і досягли часткового успіху, однак аналітики ISW не змогли підтвердити це твердження.
Зокрема, російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої тривають на північний схід від Куп'янська біля Синьківки, на південний захід від Сватового біля Макіївки та на південний захід від Кремінної біля Діброви й в лісовому масиві "Серебрянське".
За словами речника командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковника Володимира Фітьо, українські війська ведуть активну оборону на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках і, за можливості, здійснюють наземні атаки.
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В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України, однією з яких є те, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи перевагу незначним вигодам.
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