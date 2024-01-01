В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України
За оцінкою ISW, російські війська, зокрема Повітряно-десантні війська (ВДВ), зазнають великих втрат в одночасних наступальних операціях на кількох фронтах, які ведуться з використанням важкої піхоти
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
У неділю, 31 грудня, російський мілблогер заявив, що підрозділи російських ВДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитися.
Мілблогер зазначив, що серед особового складу ВДВ меншу частку становлять досвідчені та підготовлені військовослужбовці-контрактники, і що ВДВ зазнали великих втрат серед командного складу, який раніше становив ядро сил ВДВ.
Зокрема, 31 грудня український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що частини новоствореної 104-ї дивізії ВДВ, зокрема її 328-й і 337-й полки ВДВ, після місяця майже безперервних боїв у районі Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, будуть змушені вийти з району Кринки на відпочинок і поповнення.
Водночас командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський 23 грудня заявив, що російське військове командування відправляє нових офіцерів і солдатів ВДВ одразу після закінчення початкової підготовки на фронт, не даючи їм завершити передбойову підготовку. Теплінський підкреслив, що деякі нещодавні випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища приєднаються до 104-ї дивізії на херсонському напрямку.
Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ВДВ, які вважалися елітними до 2022 року, значною мірою є відображенням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи перевагу незначним вигодам ціною непропорційних втрат.
- У військовій розвідці Великої Британії відзначили зростання середньодобової кількості російських втрат на війні з Україною у 2023 році на майже 300 осіб на день порівняно з минулим роком.
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