В ISW назвали причини збільшення російських втрат на війні проти України

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У неділю, 31 грудня, російський мілблогер заявив, що підрозділи російських ВДВ зазнають великих втрат і не можуть відпочити та відновитися.

Мілблогер зазначив, що серед особового складу ВДВ меншу частку становлять досвідчені та підготовлені військовослужбовці-контрактники, і що ВДВ зазнали великих втрат серед командного складу, який раніше становив ядро сил ВДВ.

Зокрема, 31 грудня український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що частини новоствореної 104-ї дивізії ВДВ, зокрема її 328-й і 337-й полки ВДВ, після місяця майже безперервних боїв у районі Кринки на східному (лівому) березі Херсонської області, будуть змушені вийти з району Кринки на відпочинок і поповнення.

Водночас командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський 23 грудня заявив, що російське військове командування відправляє нових офіцерів і солдатів ВДВ одразу після закінчення початкової підготовки на фронт, не даючи їм завершити передбойову підготовку. Теплінський підкреслив, що деякі нещодавні випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища приєднаються до 104-ї дивізії на херсонському напрямку.

Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, високий рівень втрат, особливо серед таких підрозділів, як ВДВ, які вважалися елітними до 2022 року, значною мірою є відображенням того факту, що російське військове командування вирішило проводити одночасні наступальні операції вздовж усієї лінії фронту, часто віддаючи перевагу незначним вигодам ціною непропорційних втрат.