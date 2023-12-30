Британська розвідка спрогнозувала можливі втрати серед російських військових до 2025 року

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Збільшення середньодобових втрат, про яке повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських збройних сил і перехід до менш якісної, але більш чисельної масової армії після часткової мобілізації резервістів у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці пояснили, що Росії, ймовірно, знадобиться від п'яти до десяти років, щоб відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових підрозділів..

"Якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія втратить понад півмільйона військовослужбовців убитими та пораненими за три роки війни", - зазначили у відомстві, порівнявши російські втрати з 70 тисячами втрат Радянського Союзу під час дев'ятирічної радянсько-афганської війни.