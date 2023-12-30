Британська розвідка спрогнозувала можливі втрати серед російських військових до 2025 року
У військова розвідка Великої Британії відзначили зростання середньодобової кількості російських втрат на війні з Україною у 2023 році на майже 300 осіб на день порівняно з минулим роком
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Збільшення середньодобових втрат, про яке повідомляє українська влада, майже напевно відображає деградацію російських збройних сил і перехід до менш якісної, але більш чисельної масової армії після часткової мобілізації резервістів у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.
У британській розвідці пояснили, що Росії, ймовірно, знадобиться від п'яти до десяти років, щоб відновити когорту висококваліфікованих і досвідчених військових підрозділів..
"Якщо втрати продовжуватимуться такими ж темпами протягом наступного року, то до 2025 року Росія втратить понад півмільйона військовослужбовців убитими та пораненими за три роки війни", - зазначили у відомстві, порівнявши російські втрати з 70 тисячами втрат Радянського Союзу під час дев'ятирічної радянсько-афганської війни.
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Пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ заявила, що росіяни продовжують обстрілювати з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей, розгорнувши на кордоні близько 19 тисяч військових.
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