Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною, - Командування об'єднаних сил ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.

Зазначається, що на своїх прикордонних територіях Росія веде розвідку, обстрілює прикордонні райони, використовує авіацію та безпілотники, завдає ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.

Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б'ють по житлових кварталах, лікарнях, школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

"Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зокрема, за інформацією пресслужби Командування об'єднаних сил ЗСУ, моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.