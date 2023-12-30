Росія розгорнула 19 тисяч військових на кордоні з Україною, - Командування об'єднаних сил ЗСУ
Росіяни продовжують обстрілювати з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей, розгорнувши на кордоні близько 19 тисяч військових
Про це повідомляє пресслужба Командування об'єднаних сил ЗСУ, передає РБК-Україна.
Зазначається, що на своїх прикордонних територіях Росія веде розвідку, обстрілює прикордонні райони, використовує авіацію та безпілотники, завдає ракетних ударів балістичними та керованими ракетами.
Окрім військових об'єктів, ціллю окупантів є руйнування енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури. Росіяни б'ють по житлових кварталах, лікарнях, школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.
"Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Зокрема, за інформацією пресслужби Командування об'єднаних сил ЗСУ, моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.
- У ніч на суботу, 30 грудня, у Росії заявили про обстріли Бєлгородської, Брянської, Московської, Курської та Орловської областей: імовірною ціллю атаки став завод, який виготовляє комплектуючі для "іскандерів" та "панцирів".
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