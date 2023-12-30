Влада РФ повідомляє про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірно атакували завод-виробник "іскандерів"
У Росії повідомляють про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірною ціллю атаки став завод, який виготовляє комплектуючі для "іскандерів" та "панцирів"
Про атаку повідомили губернатори регіонів.
Сили ППО збили кілька цілей на підльоті до Білгорода. За попередніми даними одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Міноборони Росії заявило, що ППО знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.
Ввечері 29 грудня губернатор Олександр Богомаз повідомив, що ППО збило шість БПЛА літакового типу над Брянськом та Брянським районом регіону. Постраждалих та руйнувань немає.
Російські телеграм-канали повідомляють, що за попередньою інформацією, у місті знову був атакований радіозавод "Кремній ЕЛ", де вироблять деталі для російського озброєння, є приліт.
- Відзначимо, що завод "Кремній ЕЛ" у Брянську вже ставав об'єктом атак. Це підприємство серед іншого виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Завод є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в країні-агресорі РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.9Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе