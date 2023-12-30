Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Влада РФ повідомляє про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірно атакували завод-виробник "іскандерів"

Влада РФ повідомляє про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірно атакували завод-виробник "іскандерів"

30 грудня, 2023 субота
05:14
Війна з Росією війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО

У Росії повідомляють про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірною ціллю атаки став завод, який виготовляє комплектуючі для "іскандерів" та "панцирів"

Про атаку повідомили губернатори регіонів.

Сили ППО збили кілька цілей на підльоті до Білгорода. За попередніми даними одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Міноборони Росії заявило, що ППО знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.

Ввечері 29 грудня губернатор Олександр Богомаз повідомив, що ППО збило шість БПЛА літакового типу над Брянськом та Брянським районом регіону. Постраждалих та руйнувань немає.

Російські телеграм-канали повідомляють, що за попередньою інформацією, у місті знову був атакований радіозавод "Кремній ЕЛ", де вироблять деталі для російського озброєння, є приліт.

  • Відзначимо, що завод "Кремній ЕЛ" у Брянську вже ставав об'єктом атак. Це підприємство серед іншого виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". Завод є одним із найбільших виробників мікроелектроніки в країні-агресорі РФ.

ППО
безпілотник
Читайте також:
Війна з Росією
29 грудня, 2023 п'ятниця
Новий законопроєкт Кабміну: хто не матиме відстрочки від мобілізації
Обстріл Києва. 29.12.2023
29 грудня, 2023 п'ятниця
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
поліція ілюстративне
28 грудня, 2023 четвер
Офіцер ЗСУ Лапін пропонує мобілізувати чинних силовиків і молодих пенсіонерів МВС
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.9
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
30 грудня
05:42
медична евакуація
У 2023 році "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів
04:46
Росія Москва кримінал РПЦ патріарх Кирил
У Росії вбили батька очільника пресслужби патріарха РПЦ Кирила
04:18
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Удар 29 грудня є кульмінацією зусиль РФ прорвати систему ППО України, - ISW
03:50
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров та Остін провели телефонну розмову: обговорили повітряні атаки РФ на Україну
03:22
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН засудив "найрішучішим чином" удар РФ по Україні у ніч на 29 грудня
03:01
Росія аеропорти Краснодар Азимут війна з Росією
Для перевезень окупантів РФ використовує цивільну авіацію, - Спротив
02:56
Радбез ООН
РФ вводила в оману Радбез ООН, готуючи наймасштабнішу ракетну атаку на Україну, - представник США
02:15
Європарламент
У Європарламенті почали збирати підписи про недовіру Єврокомісії після розмороження €10 млрд для Угорщини
01:25
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксували у центральній частині України. Ситуація у ніч на 30 грудня
00:27
Руслан Малиновський (третій зліва), Дженоа - Інтер
Малиновський допоміг "Дженоа" створити сенсацію у грі з "Інтером"
2023, п'ятниця
29 грудня
23:53
Оновлено
Польща
Повітряний простір Польщі перетнула російська ракета: МЗС країни вручило ноту повіреному у справах РФ
23:47
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Зеленський купив віллу Геббельса за 8 млн євро": роспропаганда запустила новий фейк
22:58
Анатолій Трубін, Бенфіка
Трубін увосьме в сезоні провів "сухий" матч за "Бенфіку" та вивів команду в лідери чемпіонату
22:49
Тренд чи знущання з тварин: у Китаї власники котів роблять їм "вуха Мікі Мауса" за допомогою пластики
22:14
Радбез ООН
Україна та 30 держав скликали екстрене засідання Радбезу ООН через масовану атаку РФ
22:12
Окупанти планують знести 30% приватного сектору в Маріуполі, компенсацій власникам не передбачається
21:56
ООН
ПАР подала позов про геноцид проти Ізраїлю до Міжнародного суду
21:23
СБУ оголосила підозру у фінансуванні збройної агресії РФ алкомагнату Черняку
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Під час масованої атаки на Україну РФ використала двомісячну норму ракет Х-101. Воєнні підсумки тижня
21:15
Гроші
До загального фонду держбюджету в 2023 році надійшло 1,66 трлн грн
21:09
Південнокитайське море
Британію та Данію сполучив найдовший електрокабель у світі
20:48
Володимир Зеленський
Працюватимемо над тим, щоб повернути війну назад до цих покидьків — у Росію: Зеленський про масований обстріл України 29 грудня
20:33
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Агенти "Атеш" провели диверсійну операцію на лівобережній Херсонщині: у росіян втрати
20:28
гроші війна
Мобілізація коштів для бюджету. Про що йдеться в Національній стратегії доходів
20:03
OPINION
Михайло Басараб
У кожного покоління своє "ніколи знову"
19:53
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Мета Путіна залишається незмінною": Байден після масованого обстрілу України звернувся до Конгресу США
19:17
Естонія
На КПП в Естонії стало прибувати дедалі більше людей з Росії, аби отримати заборону на в'їзд
19:09
Оновлено
Володимир Зеленський, Авдіївка
Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці
19:07
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 31 боєзіткнення, Сили оборони відбили 24 атаки на чотирьох напрямках, - Генштаб
19:05
Росія продовжує продукувати фейки
"Ураження бази найманців, військові склади та ППО": як пропаганда виправдала терористичний удар по Україні
19:02
Грант Шаппс
Британія після чергового обстрілу РФ відправляє сотні ракет ППО Україні
18:59
Міністерство оборони України
Міноборони виграло суд в іноземного постачальника, який передав неякісні бронежилети ЗСУ: він має повернути Україні понад 1 млрд грн
18:50
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про 31 загиблого і понад 100 поранених. Усі деталі
18:48
Ексклюзив
БПЛА Фурія
Обсяг виробництва БПЛА "Фурія" можна збільшити вдвічі, - директор "Атлон-Авіа" Вʼюнник
18:41
Василь Кравець
Футболіст "Дніпра-1" принципово не хоче їхати в європейський чемпіонат під час війни, - ЗМІ
18:40
Огляд
"Щасливий випадок"
Організувати свій "Щасливий випадок": що подивитися у вихідні
18:31
Шмигаль
Кабмін для надання Єврокомісії затвердив проєкт плану Ukraine Facility на €50 млрд
18:25
Іспанські журналісти у Бородянці
In Solidarity With Ukraine: культурні діячі з Іспанії відвідали деокуповані території та побачили наслідки російської агресії
18:23
В Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
Викрадали персональні дані і гроші українців та іноземців: в Україні за добу ліквідували понад 100 шахрайських call-центрів
18:19
На фото: Ільдар Абдразаков
Паризька, Віденська та Цюрихська опери відсторонили російського співака за підтримку Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV