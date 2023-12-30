Влада РФ повідомляє про обстріли Бєлгородської та Брянської областей: імовірно атакували завод-виробник "іскандерів"

Про атаку повідомили губернатори регіонів.

Сили ППО збили кілька цілей на підльоті до Білгорода. За попередніми даними одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Міноборони Росії заявило, що ППО знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю.

Ввечері 29 грудня губернатор Олександр Богомаз повідомив, що ППО збило шість БПЛА літакового типу над Брянськом та Брянським районом регіону. Постраждалих та руйнувань немає.

Російські телеграм-канали повідомляють, що за попередньою інформацією, у місті знову був атакований радіозавод "Кремній ЕЛ", де вироблять деталі для російського озброєння, є приліт.