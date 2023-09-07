Атака безпілотників на Брянськ: горів "промисловий об'єкт"

Про це він написав у телеграм.

Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку "на промисловий об'єкт міста Брянська".

У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає.

На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.

Водночас Міноборони Росії заявило, що ввечері 7 вересня "черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі".

За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "Кремній Ел", який виробляє мікроелектроніку.