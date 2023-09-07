Атака безпілотників на Брянськ: горів "промисловий об'єкт"
Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт у Брянську
Про це він написав у телеграм.
Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку "на промисловий об'єкт міста Брянська".
У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. Постраждалих немає.
На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.
Водночас Міноборони Росії заявило, що ввечері 7 вересня "черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі".
За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "Кремній Ел", який виробляє мікроелектроніку.
- Нагадаємо, в ніч на 7 вересня у Брянській області РФ також пролунали вибухи. Губернатор звинувачує Україну в атаці безпілотником.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе