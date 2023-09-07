Росія звинуватила Україну в атаці безпілотником по Брянській області
В ніч на 7 вересня у Брянській області РФ нібито пролунали вибухи. Губернатор звинувачує Україну в атаці безпілотником
Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
"Сьогодні вночі припинено спробу ЗСУ здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА", - йдеться у повідомленні.
За словами губернатора, російська ППО знищила безпілотник над Брянською областю. Постраждалих та руйнувань буцімто немає, а на місці працюють оперативні служби.
- Нагадаємо, у ніч на 7 вересня пролунав потужний вибух у Ростові-на-Дону. Російські телеграм-канали кажуть, що інцидент відбувся біля штабу Південного військового округу. Влада заявляє про два безпілотники, які збила система ППО.
- Крім цього, в ту саму ніч мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. У МНС інформують про велику пожежу.
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