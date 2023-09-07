Атака безпілотника на Москву: мер міста повідомив про роботу ППО

Про атаку дрона Собянін написав у телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", - йдеться у дописі.

Водночас у МНС РФ повідомляють про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.