Атака безпілотника на Москву: мер міста повідомив про роботу ППО
Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. У МНС інформують про велику пожежу
Про атаку дрона Собянін написав у телеграм-каналі.
"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", - йдеться у дописі.
Водночас у МНС РФ повідомляють про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.
- Нагадаємо, у ніч на 7 вересня пролунав потужний вибух у Ростові-на-Дону. Російські телеграм-канали кажуть, що інцидент відбувся біля штабу Південного військового округу. Влада заявляє про два безпілотники, які збила система ППО.
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