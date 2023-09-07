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Атака безпілотника на Москву: мер міста повідомив про роботу ППО

7 вересня, 2023 четвер
04:27
Війна з Росією Москва, безпілотник, ППО, пожежа

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотника на столицю РФ та заявив про роботу ППО. У МНС інформують про велику пожежу

Про атаку дрона Собянін написав у телеграм-каналі.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву. Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає", - йдеться у дописі.

Водночас у МНС РФ повідомляють про велику пожежу у Підмосков'ї, не зазначаючи точної локації.

  • Нагадаємо, у ніч на 7 вересня пролунав потужний вибух у Ростові-на-Дону. Російські телеграм-канали кажуть, що інцидент відбувся біля штабу Південного військового округу. Влада заявляє про два безпілотники, які збила система ППО.
ППО
безпілотник
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