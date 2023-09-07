У Ростові біля штабу Південного військового округу прогримів вибух. Влада говорить про роботу ППО

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Видання ВЧК-ОГПУ повідомляє про три вибухи, які прогриміли біля штабу Південного військового округу.

За попередніми даними видання вибухнув автомобіль. Почалася велика пожежа

Губернатор області Василь Голубєв заявив у телеграм, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО.

"Збитий безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються", - зазначив чиновник.

Близько 04:00 пожежу було ліквідовано. На відео видно наслідки вибуху: вибиті вікна та пошкоджений фасад будівлі.

Згодом губернатор вже розповів про два БПЛА. Один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вул. Пушкінська, 42:

"Внаслідок цього пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина".