У Ростові біля штабу Південного військового округу прогримів вибух. Влада говорить про роботу ППО
У російському Ростові-на-Дону біля штабу Південного військового округу прогримів вибух. Влада говорить про роботу ППО
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Видання ВЧК-ОГПУ повідомляє про три вибухи, які прогриміли біля штабу Південного військового округу.
За попередніми даними видання вибухнув автомобіль. Почалася велика пожежа
Губернатор області Василь Голубєв заявив у телеграм, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО.
"Збитий безпілотний літальний апарат. Наслідки на землі уточнюються", - зазначив чиновник.
Близько 04:00 пожежу було ліквідовано. На відео видно наслідки вибуху: вибиті вікна та пошкоджений фасад будівлі.
Згодом губернатор вже розповів про два БПЛА. Один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вул. Пушкінська, 42:
"Внаслідок цього пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина".
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