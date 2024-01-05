Сили оборони за добу знищили 790 окупантів, 30 артсистем та 14 бронемашин, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на 5 січня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 363070 (+790) осіб

танків ‒ 6011 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 11142 (+14) од.

артилерійських систем – 8604 (+30) од.

РСЗВ – 949 (+2) од.

засоби ППО ‒ 631 (+1) од.

літаків – 329 (+0) од.

гелікоптерів – 324 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18)

крилаті ракети ‒ 1786 (+1)

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 11463 (+40) од.

спеціальна техніка ‒ 1313 (+9)

Ворожі обстріли України

За минулу добу відбулося 59 бойових зіткнень. Крім того, росіяни завдали 7 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області; Новодарівка, Оріхів Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у Генштабі.

Крім того, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається незмінною.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 4 атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, а на Бахмутському напрямку - 4 атаки противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Лиманському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не вели.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 7 атак, а на Запорізькому напрямку вони відбили 8 атак противника в районі Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити підрозділи України із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безрезультатних штурмових дій.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.