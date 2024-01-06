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Війська РФ найближчими тижнями готуються до наступу на Куп'янськ, - ISW

6 січня, 2024 субота
06:21
Війна з Росією окупанти

Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп'янська Харківської області протягом найближчих тижнів, але не мають наміру починати широкомасштабні наступальні операції в інших частинах Харківщини

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку з наміром досягти територіальних здобутків у більш значущих в оперативному відношенні районах, ніж в інших районах, які зараз намагаються захопити російські війська.

Згідно із заявами українських офіційних осіб, впродовж зими 2024 року окупанти планують захопити Куп’янськ і Борову, що за 35 км на захід від Сватового. Експерти припускають, що захоплення Росією цих міст, ймовірно, змусило б українські сили відійти від східного берега річки Оскіл у Харківській області та створило умови для майбутніх наступальних операцій Росії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна.

Водночас темпи російських операцій на Куп'янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській та Харківській областях загалом не вказують на наближення російської наступальної операції вздовж усієї лінії Куп'янськ-Лиман.

Військові аналітики стверджуюсь, що на цей момент окупанти не накопичили достатньо сил у Білгородській області для початку широкомасштабних наступальних операцій на півночі або північному сході Харківської області.

У звіті також зазначається, що російські війська, схоже, поступово відновлюють підрозділи, які зазнали значних втрат під час українського контрнаступу у вересні 2022 року та невдалого російського наступу взимку - весною 2023 року. Російське командування має намір використати ці відносно добре відпочивші та відновлені підрозділи для інтенсифікації локальних наступальних операцій, що почали у жовтні 2023 року.

Експерти повідомлять, що російські регулярні війська на Куп'янському напрямку перекинуті переважно із Західного військового округу і, таким чином, мають певну організаційну узгодженість, на відміну від військ в інших частинах України, які часто перекидаються з різних військових округів і підрозділів повітряно-десантних військ. Відносна злагодженість угруповання сил ЗС РФ на Куп'янському напрямку забезпечує більш ефективне командування й управління цими силами. 

"Залишається незрозумілим, чи здатні ці елементи ЗС РФ проводити широкомасштабні наступальні операції, які були б значно ефективнішими, ніж дезорганізовані і дорогі російські наступальні операції навколо Авдіївки", - йдеться у звіті ISW.

  • За словами директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, на Куп'янському напрямку й під Лиманом ворог здійснив перегрупування й доукомплектування резервів, тому планують розпочати наступ на Куп'янськ 10-15 січня.
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Куп'янськ
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