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У мене робочі стосунки із Залужним. Він має відповідати за результат на полі бою, - Зеленський

19 грудня, 2023 вiвторок
19:41
Війна з Росією Зеленський з Залужним

Президент України розповів, що у нього робочі стосунки із Залужним - нічого особистого. Він має щодня відповідати за результат на полі бою разом з Генштабом

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками 2023 року.

Президент у відповіді на запитання зазначив, що не бачив потреби розвивати тему про начебто конфлікт з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Це складне питання. Але я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. Якщо кожен з нас готовий приносити цей результат. І це не жертовність. Я вважаю, що бути Головкомом – це честь. Як і президентом України. Я не втомлююсь і не дозволю опускати руки. Питання не в Залужному, а у наших словах, нашій риториці., наших діях. Нам потрібні міцні кроки і результати. Отаке у мене ставлення до цього. Я не розвиваю будь-які проблеми між особистостями. Держава – це не про особисте. Ми ж керуємо країною, де проживає понад 40 млн людей і ще більше, враховуючи майбутнє покоління. Тому потрібен результат кожен день на кожній посаді. І відповідальність", - пояснив Зеленський.

Він додав, що планує і далі працювати з Залужним і чекає від нього конкретних кроків і планів:

"Чекаю рекомендацій щодо мобілізації, щодо роботи з людьми на фронті. Чекаю конкретних речей на полі бою. Стратегія зрозуміла – хочу бачити деталі. Ми повинні вижити".

Володимир Зеленський
Валерій Залужний
Контрнаступ ЗСУ
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