ВР знову не розглянула постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

Про це повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

"(Спікер ВР Руслан, - ред.) Стефанчук відмовляється ставити в порядок денний постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки", - написала вона.

За словами нардепки, 16 січня Безугла сиділа в Раді в секторі фракції "Євросолідарності".

"Неадекватна поведінка. Людина зовсім не готова до депутатської й політичної роботи, на жаль", - висловилася Геращенко.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.

10 січня постанову про відкликання Безуглої не поставили на порядок денний засідання Ради. Спікер ВР Руслан Стефанчук пояснив, що внести до порядку денного і розглянути проєкт постанови про відкликання Безуглої парламент зможе тільки після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. За його словами, бажано, аби фракція "Слуги Народу" висловилася за внесення до порядку денного проєкту постанови, адже Безугла є представницею цієї політсили.