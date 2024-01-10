На засідання Ради не винесли постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету

Про це повідомила нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко.

За її словами, спікер ВР Руслан Стефанчук відмовився винести на пленарне засідання постанову про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки й оборони.



"Від "ЄС" озвучила цю вимогу в залі, але Стефанчук побоявся виносити на сесію. Отже, в порядку денному цієї постанови немає", - написала Геращенко.

Своєю чергою нардеп Ярослав Железняк написав, що відкликання Безуглої "вимагали поставити на порядок денний колеги Кривошеєв (СН), Геращенко та Герасімов (ЄС), Разумков (позафракційний), Кабаченко (Батьківщина) та Устінова (Голос)". Однак проти нібито виступив голова фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали носа у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони Роман Костенко заперечує, що Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Комітет із нацбезпеки й оборони та Регламентний комітет підтримали відкликання Безуглої, сама нардепка назвала дії своїх колег підлими.