Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України

Про це йдеться у статті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для CNN.

За його словами, у 2024 році Україні потрібно основні зусилля зосередити на:

створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Залужний уточнює, що основною причиною зміни стратегії, форм та способів застосування військ є розвиток озброєння та військової техніки, а особливо безпілотних систем. Їх застосування стало масовим і дає змогу виконувати широкий спектр завдань.

"Відтак безпілотні системи, поряд з іншими новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій позиційної форми, які є у часі не вигідними для України з цілої низки причин", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Також він наголосив на необхідності пошуку нових форм застосування Сил оборони, з огляду на низку факторів, як-от:

нестабільна політична ситуація навколо України, що призводить до скорочення військової підтримки;

висока ймовірність провокування Росією ще низки конфліктів для відволікання основних партнерів від підтримки України;

виснаженість у партнерів України запасів ракет і боєприпасів до артилерії та ППО через високу інтенсивність бойових дій в Україні та неможливість їх швидкого виготовлення;

недостатня ефективність санкційної політики;

суттєва перевага ворога в мобілізаційному людському ресурсі й неспроможність державних інституцій в Україні поліпшити стан комплектування Сил оборони без застосування непопулярних заходів;

недосконалість нормативно-правової бази, що регулює оборонно-промисловий комплекс України, наслідком чого є поглиблення залежності України від постачання союзниками;

невизначеність подальшого характеру збройної боротьби такого масштабу.

Валерій Залужний переконаний, що для перемоги противника українське військо має бути більш мобільним у тактиці та засобах. Також, на його думку, потрібно використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій і шукати нові спроможності та шляхи здобуття переваги. Тож він зазначив, що Україна мусить постійно проводити ревізію наявних спроможностей, від яких залежить результат ведення бойових дій. При цьому розуміючи під цим поняттям умови, за яких противник відмовиться від подальшої агресії.

"У цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій і, як наслідок, зменшити рівень втрат. Упевнений, що майбутнє – за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки та прийняття воєнно-політичних рішень", – додав він.

Відтак Залужний зауважив, що в сучасних умовах ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони держави володіють спроможностями, які дозволяють не лише знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності.

"Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимальних втрат, зупинити агресію й убезпечити від неї Україну в майбутньому", – підсумував він.