Україна повідомляла США про ймовірне звільнення Залужного, - WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела.

Зазначається, що посадовці Білого дому не підтримали й не заперечували рішення України. Натомість вони визнали його суверенним вибором президента Володимира Зеленського.

"Завдяки попередженню Білий дім мав можливість закликати Зеленського переглянути доленосне рішення, хоча й вирішив цього не робити", - йдеться у повідомленні.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.