Залужний оголосив про початок своєї роботи посла у Великій Британії

Про це він повідомив у Telegram.

"Продовжую служити Україні. Приступив до виконання обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - поінформував він.

Залужний розповів, що вже вручив копії вірчих грамот віце-маршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, главі структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі.

"Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом моєї діяльності і діяльності посольства", - наголосив Залужний.



Звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначення послом у Великій Британії

Інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з'явилася 29 січня цього року. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвавпричини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що це було потрібно для перезавантаження менеджменту армії, проте не означає перезавантаження напрямів дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.

9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Валерій Залужний уже закінчує підготовку до дипломатичної роботи у Великій Британії.

5 липня ЗМІ повідомляли, що Валерій Залужний уже вирушив до Великої Британії.