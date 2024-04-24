В ОП повідомили, коли Залужний розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ24".

"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", - сказав він, зазначивши, що у Лондоні вже погодили кандидатуру Залужного на посту посла України.

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За його словами, наразі тривають процедурні процеси, зокрема через міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", та "деякі логістичні складові треба довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - підкреслив Подоляк.