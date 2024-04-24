В ОП повідомили, коли Залужний розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії
Ексголовнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ24".
"Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено, тобто він буде офіційно послом", - сказав він, зазначивши, що у Лондоні вже погодили кандидатуру Залужного на посту посла України.
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За його словами, наразі тривають процедурні процеси, зокрема через міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", та "деякі логістичні складові треба довирішувати".
"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - підкреслив Подоляк.
- 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.
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