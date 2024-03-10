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Військовий генерал з дипломом міжнародника. Що означає призначення Залужного та як це вплине на Україну

Юлія Мисо
10 березня, 2024 неділя
08:00
Пояснюємо Валерій Залужний

Днями українців застала зненацька новина про те, що ексголовкома генерала Залужного призначено послом у Велику Британію. Багато хто не відразу розумів – добре це чи не зовсім. Професійний військовий, який все життя віддав службі у Збройних силах України, без практики у дипломатії очолить дипломатичне представництво. Хтось каже про правильне рішення, зважаючи на потужний досвід генерала Залужного, що стане у пригоді для підсилення військової підтримки України, хтось називає таке призначення засланням, зважаючи на його політичний, але не професійний аспект. То радіти чи плакати з цього приводу та що все-таки може змінити посол Валерій Залужний у Лондоні – пояснюємо

Коротко про те, що у тексті:

  • Залужний - військовий генерал з дипломом міжнародника
  • Підсилення для України чи заслання для Залужного? Що означає це призначення 

Залужний - військовий генерал з дипломом міжнародника

50-річний Валерій Залужний родом з міста Звягель Житомирської області. Народився у сім'ї військовослужбовців, і сам з дитинства мріяв стати військовим. В юності у рідному місті він закінчив з відзнакою машинобудівний технікум. У 1997 році він здобув першу вищу освіту на загальновійськовому факультеті Одеського інституту Сухопутних військ. Через 10 років отримав другий диплом у Національній академії оборони України. А у 2020-му закінчив магістеріум Острозької академії за спеціальністю "міжнародні відносини". До речі, всі три виші Залужний теж завершив з відзнаками. Крім того, у 2023 році у Національному університеті "Одеська юридична академія" він захистив дисертацію з права та здобув науковий ступінь доктора філософії. 

Після завершення інституту Валерій Федорович пройшов усі щаблі військової служби – від командира взводу до командира батальйону. З 2009 по 2012 рік бус командиром 51-ї окремої механізованої бригади. У 2017 році став начальником штабу – першим заступником командувача військ Оперативного командування "Захід", у 2018-му очолив Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ та став першим заступником командувача Об'єднаних сил. З 2019 по 2021 рік був командувачем військ Оперативного командування "Північ". 

У 2021-му генерала Залужного призначили Головнокомандувачем Збройних сил України, й цю посаду він обіймав до лютого 2024-го. Цьогоріч Валерію Залужному надано звання Героя України. 

У травні 2022 року ексголовнокомандувач ЗСУ увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time. А в жовтні того ж року став одним з 25 найвпливовіших українських військових за списком НВ.

Неочікувано 7 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що схвалив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Як зазначалося, українське МЗС спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, тобто попередню згоду уряду однієї держави на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави. Агреман є однією зі стадій процесу самого призначення послом. 

Володимир Зеленський і Валерій Залужний

Фото: телеграм-канал Валерія Залужного


"Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман", – сказав у зверненні Зеленський. 

Очільник МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що президент зважив усі фактори й вирішив, що Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою на посаду посла у Великій Британії. Відтак це точно буде підсиленням для України. 

До того ж нинішній глава міністерства закордонних справ зауважив, що у Залужного навіть є профільна освіта. Йдеться якраз про диплом магістра за спеціальністю "міжнародні відносини", отриманий ним у 2020-му. Тож призначення генерала з потужним військовим бекграундом та з дипломом міжнародника, поки без практики на дипломатичному полі, за словами Кулеби, є дуже логічним кроком. І як міністр, він безумовно зацікавлений у сильному послі у Лондоні.

Цікава неоднозначна інформація з'явилася 9 березня в ЗМІ про те, колишній головком ЗСУ взимку, ще до призначення на посаду посла у Британії, пройшов військово-лікарську комісію, де був визнаний непридатним для служби. Після звільнення з посади Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Очільник Міноборони Рустем Умеров не запропонував військової посади, яка б відповідала рівню підготовки й досвіду генерала, як і перед тим не з'явилося такої пропозиції від президента Зеленського. За цих умов, кажуть ЗМІ, Залужний вирішив звільнитися з військової служби, щоб мати можливість та право зайнятися іншою справою. та чи підписав Умеров рапорт ексголовкома після того, як Зеленський заявив про намір відправити Валерія Федоровича послом у Лондон, невідомо. 

Підсилення для України чи заслання для Залужного? Що означає це призначення 

Сама ж новина про призначення генерала Залужного послом у Британії стала сюрпризом для українців – багато хто не до кінця розумів, добре це чи погано. Частина думок звучали у контексті, що це круто, і Залужний так само покаже гарний результат роботи на цій посаді, як і коли очолював українське військо. Разом з тим, звучать думки, що насправді це призначення – заслання для Залужного, якого українська влада хоче відсунути трохи далі.

Подача інформації й справді виглядала трохи дивною – спершу МЗС вивісило на своєму сайті повідомлення про погодження кандидатури Залужного, а потім про це повідомив президент. Хоча зазвичай про призначення послів повідомляють вже після узгодження всіх формальностей, в тому числі коли вже є агреман, або згода іншої держави. Натомість у випадку з Залужним влада оголосила вже про перший етап тривалої процедури призначення, коли йдеться про погодження кандидатури президентом. 

Як припускають у матеріалі BBC, цьому може бути кілька пояснень. Перша – уникнення спекуляцій навколо цієї теми, зважаючи на популярність персони Залужного. Друга – після згоди Залужного влада вирішила показати, що ексголовком надалі залишається у команді президента. І третя – бажання керівництва держави перестрахуватися на випадок якщо у процесі процедури генерал передумає. 

Віталій Портников

Схожу думку висловив журналіст Віталій Портников, зауваживши, що повідомлення про призначення Залужного послом з'явилося не як зазвичай, а на випередження. 

"Всупереч усталеній дипломатичній практиці, ця заява була зроблена не тоді, коли у Лондоні погодили агреман щодо призначення українського посла, а на момент запиту, що був зроблений українським керівництвом у керівництва Великої Британії. Очевидно, що Володимир Зеленський керувався насамперед бажанням повідомити про нове призначення для популярного колишнього Головнокомандувача українськими ЗС", – вважає Портников, і додав: "Можна звичайно вважати призначення до посольства у Великій Британії частиною політичних призначень з боку українського керівництва, однак і в такій ситуації варто було дочекатися схвалення британським урядом цього самого агреман".

Журналіст порівнює нинішню ситуацію з тим, як відбувалося звільнення членів ЦК КПРС у Радянському Союзі, коли тих в результаті відправляли на дипломатичну роботу. Але Портников переконаний, що дипломатичним представництвом має керувати професійний дипломат, натомість досвідчений військовий, що провів країну у перші важкі місяці війни, міг би бути важливим на посадах, пов'язаних саме з військом та національною безпекою. 

Володимир Огризко

Фото: rudenko.kiev.ua


Протилежної думки український дипломат, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко, який аналізуючи професійний, дипломатичний аспект, називає призначення послом у Великій Британії Валерія Залужного позитивним і правильним рішенням. 

"Британія є одним з найголовніших наших союзників. Це країна, яка нам надала, надає і надаватиме дуже багато потрібної зброї. У цьому плані Британія була піонером. Чи вистачає нам зараз цієї зброї? Не вистачає. Чи потрібно нам, щоб в Британії була людина, яка як ніхто інший розуміється на цій проблематиці? Потрібно. Чи міг би кар'єрний дипломат, який має, так би мовити, дипломатичні навички, здібності, в цьому плані бути настільки ефективним, наскільки може бути ефективний генерал Залужний, який знає все від А до Я? Думаю, що ні. Тому з погляду суто прагматичного, який сьогодні вкрай потрібний, я вважаю, що це рішення є абсолютно правильним", – зазначив у коментарі Еспресо Володимир Огризко. 

На переконання дипломата, зараз не час вивчати тонкощі, на кону стоїть питання виживання України, й отримання дуже потрібного озброєння. І якщо формулювати питання саме таким чином, то кращої кандидатури на цю посаду, ніж Валерій Залужний, не знайти. Тим більше, що йому легко порозумітися з міністром оборони чи начальником генштабу в Британії, адже говорять вони однією мовою, мовою спеціалістів.

Позитив у призначенні Залужного послом у Лондоні вбачає також аналітик "Детектор медіа" Єгор Брайлян. Але основним ризиком називає його політичний аспект – призначення виглядає як певна винагорода ексголовнокомандувачу ЗСУ за трирічну службу на посаді, за те, що він стримав російське вторгнення і росіяни не змогли захопити Київ у березні 2022-го. 

"Зрештою, якщо пригадаємо, за що було звільнено попереднього посла у Великій Британії Вадима Пристайка – то це було особисте рішення Зеленського, тому що йому не сподобалася критика дипломата його слів про тодішнього міністра оборони Бена Уоллеса на саміті НАТО у Вільнюсі. І в цьому полягає основна загроза, що подібні призначення в таку країну як Велика Британія є політичними, й туди призначають лояльних людей", – каже у коментарі Еспресо аналітик. 
Єгор Брайлян зазначив, що чимало експертів, в тому числі й він сам, впевнені, що набагато краще було б рекомендувати генерала Залужного як військового представника України при НАТО або при Європейському Союзі, чи створити для нього якусь нову посаду в Альянсі. Це пояснює тим, що військові країн НАТО потребують української експертизи. І постійна присутність колишнього головкома в Брюсселі сприяла б налагодженню діалогу між військовими, що, своєю чергою, пришвидшило б розуміння в НАТО, що Росія – це дуже серйозна загроза, й треба прискорюватися, бо РФ вже веде війну проти Альянсу, тільки в інформаційній та кіберсфері. 

"З Британією у нас загалом все нормально, бо британці нас підтримують – як на рівні уряду, так на рівні суспільства. Переживати за результати виборів, що пройдуть там наприкінці цього року або на початку 2025-го, не треба. Єдине, що у Британії поки що не усвідомлюють, що російська пропаганда – це загроза національній безпеці їхньої держави, у них зараз активно триває процес усвідомлення того, що Росія – це загроза. І будьмо відвертими, британці не готові воювати проти РФ, в різних вимірах, в тому числі інформаційному. Спроба отруєння Скрипалів у 2018 році лише протверезила Британію, але процес надто повільний. Тому Залужний в цьому плані буде людиною, яка чи не найкраще зможе описати британцям тактику росіян, і пояснити, чому це геноцидна війна проти України", – вважає Єгор Брайлян.

Теги:
Статті
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Світ
Лондон
Володимир Зеленський
Віталій Портников
Велика Британiя
Валерій Залужний
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