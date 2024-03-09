Залужний до призначення послом у Британії пройшов ВЛК, де його визнали непридатним, - ЗМІ

Про це пише "Дзеркало тижня" із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що після звільнення зі своєї посади Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони.

"Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, за цих умов, Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Водночас журналістам невідомо чи підписав рапорт міністр оборони після того, як Зеленський заявив про намір відправити ексголовнокомандувача послом у Лондон.