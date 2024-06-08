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"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії

8 червня, 2024 субота
10:47
Суспільство Валерій Залужний

Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний уже закінчує підготовку до дипломатичної роботи у Великій Британії

Зміст

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

На запитання журналіста щодо того, коли Валерій Залужний розпочне роботу в Сполученому Королівстві, Кулеба відповів, що "цей процес уже наприкінці фінішної прямої".

"Цей процес уже наприкінці фінішної прямої. Розумію підвищений інтерес до цієї теми, але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково - за результатами. Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - заявив голова МЗС.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямів дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.

9 травня Володимир Зеленський офіційно звільнив з військової служби Валерія Залужного і призначив його послом у Великій Британії.

Теги:
Україна
Дмитро Кулеба
Велика Британiя
Валерій Залужний
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