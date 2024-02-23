Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Fox News.

Зеленський зазначив, що необхідність зміни командування була, тому що "деякі речі не змінювались упродовж певного часу".

"Нам потрібно бути більш швидкими. Це означає, що нам потрібно позбутись усієї бюрократії, яка в нас є. В іншому випадку, у нас немає шансу. Бути розумними, зокрема технологічно, і звичайно швидкими. Час є гроші. У нашому випадку це не гроші, а людські життя", - сказав він.

Президент сказав, що відставка Залужного була за власним бажанням, а не через конкуренцію або опозиційну думку.

"Це його вибір. Він захищав нашу країну. І за це я нагородив його званням. Я дуже йому вдячний", - сказав Зеленський.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

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