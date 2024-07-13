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Зеленський відвідає Британію та Ірландію, - The Guardian

13 липня, 2024 субота
07:30
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський протягом наступного тижня має здійснити візити до Великої Британії та Ірландії

Зміст

Про це пише The Guardian.

Як очікується, у Британії Зеленський виступить перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці. На цьому заході будуть обговорювати Україну, європейську безпеку та демократію.

Зазначається, що Зеленський спілкувався з новопризначеним британським прем'єром Кіром Стармером на саміті НАТО у Вашингтоні, але це буде його перша можливість зустрітися з ширшою делегацією лейбористського уряду, яка буде готова підтвердити постійну підтримку з боку Лондона.

The Guardian також пише, що домовленості про поїздки президента України рідко підтверджуються, але за даними джерела - "90% впевненості", що Зеленський там буде.

Зазначається, що британська конференція, запланована на четвер, 18 липня, є четвертою зустріччю Європейського політичного співтовариства. Цей колектив був "дітищем" президента Франції Емманюеля Макрона, а започаткований після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Окрім Великої Британії, на захід запрошені країни, що не входять до ЄС, зокрема Норвегія, Ісландія, Грузія, Косово, Сербія, Албанія та Туреччина.

"Україна домінуватиме в пленарній дискусії з лідерами, яких потім запросять приєднатися до трьох окремих робочих груп, присвячених питанням оборони та демократії, які включатимуть сесії щодо кризи дезінформації, енергетики та міграції", - підкреслює The Guardian.

До того ж, за даними британських ЗМІ, президент України здійснить свій перший візит до Ірландії вранці суботи. Він приземлиться в аеропорту Шеннон для зустрічі з прем'єром Саймоном Гаррісом.

Очікується, що Ірландія, яка надає допомогу Україні нелетального характеру, зокрема із розмінування через інституції ЄС, запропонує Києву більше підтримки у зусиллях повернути близько 20 тисяч дітей, які були примусово депортовані російськими окупантами у РФ та Білорусь.

  • 20 червня заступник керівника ОП Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд, на якій обговорили Саміт миру та майбутню двосторонню безпекову угоду.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Ірландія
Велика Британiя
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