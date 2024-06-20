Україна й Ірландія узгодили зміст майбутньої безпекової угоди
Заступник керівника ОП Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд, на якій обговорили Саміт миру та майбутню двосторонню безпекову угоду
Про це повідомляє Офіс президента.
На зустрічі обговорювали можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання.
Сторони узгодили орієнтовний зміст проєкту двосторонньої угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки.
"Вдячні за особисту участь прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса в Саміті миру та приєднання Ірландії до Спільного комюніке за його результатами. Наші спільні зусилля наближають встановлення справедливого миру, відновлення Статуту ООН та міжнародного права", - додав Ігор Жовква.
- У вівторок, 18 червня, в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона виступила в українському парламенті, а також провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
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