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До Києва прибула очільниця сейму Литви

18 червня, 2024 вiвторок
09:24
Світ Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк і спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен

У вівторок, 18 червня, в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен

Зміст

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона зазначила, що особисто зустріла пані спікерку на Київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!". - наголосила Кондратюк.

  • Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути РФ до відповідальності за злочини проти України.

Теги:
Україна
Литва
підтримка України
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