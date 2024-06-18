До Києва прибула очільниця сейму Литви
У вівторок, 18 червня, в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Вона зазначила, що особисто зустріла пані спікерку на Київському вокзалі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!". - наголосила Кондратюк.
- Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа запропонував створити спеціальний міжнародний трибунал, аби притягнути РФ до відповідальності за злочини проти України.
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