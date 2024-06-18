До Києва прибула очільниця сейму Литви

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона зазначила, що особисто зустріла пані спікерку на Київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!". - наголосила Кондратюк.