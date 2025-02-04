У США чоловік отримав 475 років ув'язнення за організацію собачих боїв і жорстке поводження з тваринами
У Сполучених Штатах засудили чоловіка до 475 років ув'язнення за сприяння проведенню собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами
Про це повідомляє NBC News.
Засудженим виявився 57-річний Вінсент Лемарк Баррелл зі штату Джорджія. Він отримав найдовший відомий вирок за цими статтями.
Справу розпочали у 2022 році, коли працівник служби доставки Amazon повідомив владі, що кілька собак були прив’язані важкими ланцюгами. За словами прокурорів, 107 собак перебували з ознаками жорстокого поводження, у тому числі деякі з них мали недостатню вагу.
"На території, очевидно, не вистачало їжі, води і притулку - і багато собак були прикуті ланцюгами в безпосередній близькості - тактика, яка служить для посилення агресії собак", - йдеться в заяві окружної прокуратури округу Полдінг.
Крім цього, деякі собаки перебували у підвалі, чоловік не виводив їх на двір - приміщення було в собачій сечі та фекаліях.
У заяві прокуратуру йдеться, що докази, знайдені в помешканні Баррелла, пов'язані з собачими боями. Зокрема, бігова доріжка, призначена для собак, стенд для розведення собак, палиця, "яка використовується для розкриття щелеп собаки під час бою", документи, пов'язані з іншими "відомими собачими бійцями", аптечка для надання першої допомоги пораненим собакам, ліки, призначені тільки для ветеринарів, і контракти на продаж собак.
Також зазначається, що ветеринар оглянув собак і виявив у деяких видалені зуби та шрами від боїв.
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