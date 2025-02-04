РФ вдарила по Гуляйполю на Запоріжжі: поранено жінку
Російська терористична армія у вівторок, 4 лютого, атакувала місто Гуляйполе Запорізької області, унаслідок чого зазнала поранень жінка
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вказано, що росіяни атакували прифронтове місто КАБами. Внаслідок ворожого удару постраждала жінка, її доправили до лікарні.
"Їй буде надана вся необхідна допомога", - додав Федоров.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
- Серед дня вівторка, 4 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Унаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 5 людей, багато поранених, серед них - дитина.
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