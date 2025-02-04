Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла в чотирьох регіонах

Про це повідомляють ДТЕК, Кіровоградобленерго та Сумиобленерго.

Зазначається, що за командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.

Крім цього, на сайтах Сумиобленерго та Кіровоградобленерго також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - попереджають енергетики.