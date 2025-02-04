Укренерго запровадило екстрені вимкнення світла в чотирьох регіонах
Уранці вівторка, 4 лютого, Укренерго запровадило аварійні відключення електроенергії у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях
Про це повідомляють ДТЕК, Кіровоградобленерго та Сумиобленерго.
Зазначається, що за командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла.
Крім цього, на сайтах Сумиобленерго та Кіровоградобленерго також йдеться про аварійні вимкнення електроенергії.
"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - попереджають енергетики.
- Станом на ранок понеділка, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів у кількох областях України вимушено застосували аварійні відключення.
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