Фон дер Ляєн закликала ЄС знайти "найбільш креативний шлях" використання активів РФ для України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни Європейського Союзу продовжувати заморожування російських активів і знайти шлях для їхнього використання на підтримку України
Про це вона заявила під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.
За її словами, єдиний шлях до миру в Україні - військова та фінансова підтримка з боку українських союзників.
"Ніхто не хоче миру більше, ніж люди в Україні. Але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру, якого вони прагнуть. Це надання Україні військової та фінансової сили, і, водночас, продовження максимального тиску проти Росії", - пояснила президентка ЄК.
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Вона підкреслила, що санкції, запроваджені ЄС, вже суттєво вплинули на російську економіку, яка страждає від високої інфляції та рекордних відсоткових ставок. Наразі ЄС працює над підготовкою 16-го пакета санкцій проти Росії та продовжує зусилля з відмови від імпорту російського викопного пального.
"Надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжили заморожування російських активів. Ми зараз можемо надалі думати, як знайти найбільш креативний шлях для використання цих активів, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу. Ми маємо показати Кремлю: що довше війна триватиме, то вищою буде її ціна для Росії", - підсумувала фон дер Ляєн.
- Раніше посолка у США Оксана Маркарова заявила, що паралельно з використанням прибутків від заморожених російських активів на підтримку свого бюджету Україна веде переговори з партнерами про конфіскацію всіх заблокованих 300 млрд доларів росіян.
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