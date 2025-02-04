Фон дер Ляєн закликала ЄС знайти "найбільш креативний шлях" використання активів РФ для України

Про це вона заявила під час виступу на щорічній конференції дипломатів ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.

За її словами, єдиний шлях до миру в Україні - військова та фінансова підтримка з боку українських союзників.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж люди в Україні. Але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру, якого вони прагнуть. Це надання Україні військової та фінансової сили, і, водночас, продовження максимального тиску проти Росії", - пояснила президентка ЄК.

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Вона підкреслила, що санкції, запроваджені ЄС, вже суттєво вплинули на російську економіку, яка страждає від високої інфляції та рекордних відсоткових ставок. Наразі ЄС працює над підготовкою 16-го пакета санкцій проти Росії та продовжує зусилля з відмови від імпорту російського викопного пального.

"Надзвичайно важливо, щоб країни-члени продовжили заморожування російських активів. Ми зараз можемо надалі думати, як знайти найбільш креативний шлях для використання цих активів, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу. Ми маємо показати Кремлю: що довше війна триватиме, то вищою буде її ціна для Росії", - підсумувала фон дер Ляєн.