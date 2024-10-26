Україна прагне конфіскувати всі заморожені російські активи, - посолка Маркарова

Її слова цитує Укрінформ.

Маркарова назвала надзвичайно важливими рішення, прийняті партнерами щодо використання прибутку від заморожених активів РФ на користь України.

"Ці (заморожені – ред.) кошти – які в загальній сумі становлять близько $300 мільярдів – на нашу думку, всі мають бути конфісковані й передані Україні",- підкреслила посолка.

Вона також зазначила, що робота на цьому напрямі триває. Сполучені Штати, зокрема, підтримують повну конфіскацію, і Конгрес вже надав відповідні повноваження адміністрації, ухваливши REPO Act. Однак партнерами по G7 було прийняте рішення робити подальші кроки в спільній координації, і в необхідності конфіскації всієї суми потрібно переконати всіх.



Маркарова розповіла, що поки тривають обговорення щодо повної конфіскації, американська сторона запропонувала на початку року ідею використати вже зараз надходження від заморожених коштів на користь України.

Таким чином у червні лідерами країн "Групи семи" було ухвалено рішення про надання Україні довгострокового кредиту на суму $50 млрд, який погашатиметься коштом надходжень із майбутніх періодів.