Активи РФ блокуватимуть до припинення війни та відшкодування збитків, а ЄС продовжить допомогу Україні, - Єврорада

Про це йдеться у підсумкових висновках саміту ЄС на сайті Європейської ради.

"Європейська рада підкреслює важливість виконання зобов'язання, взятого на саміті G7 в Апулії щодо надання разом з партнерами приблизно €45 млрд ($50 млрд) до кінця року для підтримки поточних та майбутніх військових, бюджетних потреб та потреб на відбудову", - йдеться у документі.

У зв’язку із цим Єврорада запрошує високого представника ЄС і Єврокомісію співпрацювати з Україною щодо кожного з цих компонентів.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися заблокованими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною", - йдеться у резолюції саміту ЄС.

При цьому, у повній відповідності до політики безпеки й оборони окремих країн-членів, Європейська рада привітала згоду на використання надзвичайних надходжень від заблокованих активів Росії, та заявила про продовження розгляду всіх правових та фінансових аспектів такого рішення.

Лідери ЄС підтримали Україну

Лідери ЄС, які зустрілися в Брюсселі на засіданні Європейської Ради, у підсумковому документі засудили російську агресію проти України. Вони підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та підкреслили, що Росія не повинна здобути перемогу у своїй загарбницькій війні.

"Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є показовим порушенням хартії ООН, та підтвердила продовження підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Вона також підтверджує непохитні зобов’язання Європейського Союзу надавати Україні та її народу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу, так довго, як буде необхідним, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Росія не має перемогти", - зазначається у документі.

Також Європейська рада підтвердила підтримку для всебічного, справедливого і тривалого миру на принципах Статуту ООН та міжнародного права, та згідно з ключовими цілями і принципами української Формули миру. Зокрема, у продовження Саміту миру, ЄС та його країни-члени будуть продовжувати інтенсивне глобальне залучення для розбудови якомога ширшої міжнародної підтримки цієї ініціативи.