Холодні ночі, сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 лютого
У середу, 5 лютого, у більшості областей України прогнозується мінусова температура повітря, місцями сніг і помірний, місцями рвучкий вітер
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, найближчої ночі температура повітря становитиме 0...-5 °C, завтра вдень від -2 °C до +2 °C.
Крім цього, очікується вітер північних напрямків, помірний, часом рвучкий. Водночас над північним сходом України крутитиметься маломасштабний циклон - він зумовить сніг на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях.
Проте на решті території України 5 лютого - без істотних опадів.
Яка погода буде у Києві
У Києві очікується вночі -1...-3 °C, вдень близько 0 °C.
"Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця!" - йдеться у дописі.
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