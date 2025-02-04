Холодні ночі, сніг і вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найближчої ночі температура повітря становитиме 0...-5 °C, завтра вдень від -2 °C до +2 °C.

Крім цього, очікується вітер північних напрямків, помірний, часом рвучкий. Водночас над північним сходом України крутитиметься маломасштабний циклон - він зумовить сніг на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях.

Проте на решті території України 5 лютого - без істотних опадів.

Яка погода буде у Києві

У Києві очікується вночі -1...-3 °C, вдень близько 0 °C.

"Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця!" - йдеться у дописі.