Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру
У вівторок, 4 лютого, російська окупаційна армія вдарила по одному з залізничних депо на Дніпропетровської області. Через це є серйозні пошкодження
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - йдеться у дописі.
Зазначається, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.
Через це Укрзалізниця виводить на маршрути резервні поїзди.
- Увечері понеділка, 3 лютого, російська армія запустила ударні безпілотники по території України. У Києві уламки БПЛА впали на недобудовану багатоповерхівку. У Черкаській області горіли три підприємства.
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