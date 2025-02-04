Росіяни обстріляли залізничне депо на Дніпропетровщині: серйозно пошкоджено інфраструктуру

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Сьогодні ворог знову обстріляв одне з залізничних депо на Дніпропетровщині. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав", - йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу, уламками посічено пасажирський рухомий склад.

Через це Укрзалізниця виводить на маршрути резервні поїзди.