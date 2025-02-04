Молдова отримає від ЄС €250 млн енергодопомоги. Придністров'ю пропонують €60 млн

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Як зазначається, метою стратегії є відокремлення Молдови від ненадійних постачань російської енергії та повна інтеграція країни в енергетичний ринок ЄС.

Згідно зі стратегією загальна підтримка Молдови становитиме 250 млн євро на 2025 рік, з яких 100 млн євро Євросоюз надасть до середини квітня.

На додаток до цієї суми Брюссель пропонує виділити 60 млн євро для підтримки жителів невизнаного Придністров'я, проте лише за умови, якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.

У короткостроковій перспективі цей пакет допомоги підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на енергію. За розрахунками Єврокомісії, це дасть змогу компенсувати зайві витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт/год щомісяця до 31 грудня 2025 року.

У довгостроковій перспективі підтримка ЄС дасть змогу Молдові поліпшити енергетичну безпеку за рахунок інвестицій та реформ для енергетичного переходу і забезпечити повну поетапну відмову від постачання російських енергоресурсів.