Молдова отримає від ЄС €250 млн енергодопомоги. Придністров'ю пропонують €60 млн
Європейська комісія та Молдова погодили дворічну комплексну стратегію енергетичної незалежності та стійкості, за якою у 2025 році країна отримає 250 млн євро від ЄС. Водночас невизнаному Придністровʼю можуть надати 60 млн євро, але лише за певних умов
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
Як зазначається, метою стратегії є відокремлення Молдови від ненадійних постачань російської енергії та повна інтеграція країни в енергетичний ринок ЄС.
Згідно зі стратегією загальна підтримка Молдови становитиме 250 млн євро на 2025 рік, з яких 100 млн євро Євросоюз надасть до середини квітня.
На додаток до цієї суми Брюссель пропонує виділити 60 млн євро для підтримки жителів невизнаного Придністров'я, проте лише за умови, якщо регіон проведе реформи у сфері прав людини.
У короткостроковій перспективі цей пакет допомоги підтримає молдовських споживачів, які стикаються з різким зростанням цін на енергію. За розрахунками Єврокомісії, це дасть змогу компенсувати зайві витрати на електроенергію для всіх домогосподарств до 110 кВт/год щомісяця до 31 грудня 2025 року.
У довгостроковій перспективі підтримка ЄС дасть змогу Молдові поліпшити енергетичну безпеку за рахунок інвестицій та реформ для енергетичного переходу і забезпечити повну поетапну відмову від постачання російських енергоресурсів.
Ситуація з газом у Придністров'ї: що відомо
1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Через це у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств.
Також там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих. Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.
Водночас Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови, і закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. Тим часом у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
17 січня нацкомісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.56 Купівля 41.56Продаж 42.04
- EUR Купівля 42.79Продаж 43.53
- Актуальне
- Важливе