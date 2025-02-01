"Молдовагаз" спрямувала до Придністров'я перші 3 млн кубометрів газу
1 лютого компанія "Молдовагаз" спрямувала до самопроголошеного Придністров'я першу партію природного газу обсягом 3 млн кубометрів
Про це повідомив виконувач обов'язків голови компанії Вадим Чебан, передає Moldova 1.
"З наданого нами кредиту сьогодні вранці почалося закачування. Мета поставок природного газу в обсязі 3 мільйонів кубометрів - підтримка газотранспортної системи та тиску на функціональному рівні", - зазначив Чебан.
Читайте також: Вугілля в обмін на електрику: про що Зеленський домовився з Санду
За його словами, "Молдовгаз" постачає поки що лише цей обсяг. Щодо інших поставок, які будуть здійснюватися за підтримки Європейського союзу компанією "Енергоком" рішення ухвалюватиме Комісія з надзвичайних ситуацій найближчим часом, додав в.о. голови компанії.
Ситуація у Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.
17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе