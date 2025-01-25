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Президентка Молдови Санду приїхала до Києва: про що говоритиме з Зеленським

Ксенія Золотова
25 січня, 2025 субота
10:22
Війна з Росією

У суботу, 25 січня, президентка Молдови Мая Санду приїхала до Києва на переговори з президентом України Володимиром Зеленським

Зміст

Про це вона повідомила у Х.

"Сьогодні в Києві на переговорах з президентом Зеленським. Я посилаю підтримку Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир", - наголосила Санду. 

За її словами, лідери обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС. 

"Молдова залишається надійним сусідом", - додала лідер Молдови.

На сайті президентства Молдови зазначили, що Санду також зустрінеться з прем’єром Денисом Шмигалем і спікером парламенту Русланом Стефанчуком. Основні теми обговорень стосуються двостороннього співробітництва, продовження об’єднання інфраструктури двох країн, торгівлі, співпраці в процесі вступу до Європейського Союзу, регіональної безпеки та солідарності перед спільними викликами.

Важливою темою порядку денного стане енергетична криза, спричинена Росією, яка підвищила ціни на енергоносії на правому березі Дністра, залишила жителів лівого берега без тепла та електроенергії та може мати наслідки для регіональної безпеки, зазначили у пресслужбі.

Санду також візьме участь у дискусії в "Центрі Нова Європа" в Києві, дослідницькому центрі у сфері зовнішньої політики та безпеки.

"Сьогоднішній візит глави держави підкреслює тісні відносини між Республікою Молдова та Україною, спільну відданість миру та безпеці, а також солідарність перед обличчям регіональних викликів", - резюмували у президентстві Молдови.

  • Чехія підготувала план, щоб Україна та Молдова могли поступово інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу.
     
Теги:
Новини
Україна
Молдова
Володимир Зеленський
новини Києва
Мая Санду
підтримка України
Світ про Україну
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