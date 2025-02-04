Озброєний чоловік відкрив стрілянину по військових ЦАХАЛу біля КПП на Західному березі Йордану: є поранені
Озброєний нападник відкрив вогонь по військовослужбовцям ЦАХАЛу на армійському контрольно-пропускному пункті поблизу села Таясір на півночі Західного берега річки Йордан. Внаслідок цього інциденту 8 людей отримали поранення
Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з інформацією служби порятунку "Рятувальники без кордонів", двоє з поранених перебувають у критичному стані, інші отримали травми середнього і легкого ступеня тяжкості.
У виданні зазначили, що нападником був палестинський бойовик. Йому вдалось прорватись на територію військового комплексу ЦАХАЛу, розташованого поруч з контрольно-пропускним пунктом, після чого він відкрив вогонь по військовослужбовцях.
На об'єкті, що включає спостережні пункти та інші будівлі, відбулася перестрілка, в результаті якої нападника було ліквідовано.
- У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників — Ярдена Бібаса, Офера Кальдерона та Кіта Сігеля - в рамках угоди про перемир'я в секторі Гази. Ізраїль, своєю чергою, передав угрупованню 183 палестинських в'язнів.
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