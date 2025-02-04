Озброєний чоловік відкрив стрілянину по військових ЦАХАЛу біля КПП на Західному березі Йордану: є поранені

Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з інформацією служби порятунку "Рятувальники без кордонів", двоє з поранених перебувають у критичному стані, інші отримали травми середнього і легкого ступеня тяжкості.

У виданні зазначили, що нападником був палестинський бойовик. Йому вдалось прорватись на територію військового комплексу ЦАХАЛу, розташованого поруч з контрольно-пропускним пунктом, після чого він відкрив вогонь по військовослужбовцях.

На об'єкті, що включає спостережні пункти та інші будівлі, відбулася перестрілка, в результаті якої нападника було ліквідовано.