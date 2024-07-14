Вирішив поцікавитися – і підозри трансформувалися у повноцінну впевненість: це люто небезпечна китайська х*ня, категорично не рекомендую.

Тепер про все за порядком.

По-перше, цей сервіс — китайський. Думаю, вже зайве пояснювати, що уряд КНР та його спецслужби контролюють кожен чих китайського бізнесу, особливо міжнародного, особливо якщо додатки встановлюють громадяни США та країн умовного Заходу. А Китай Україні — точно не друг, тому не варто віддавати їм свої гроші. До речі, нагадаю: Телеграм контролюється Росією.

По-друге, в плані кібербезпеки, Temu є повною катастрофою. Мало того, що він вразливий до кібератак, так ще й у 2023-му в самому додатку виявили шкідливий софт. За це додаток видалили з Google Play. Репутаційно це як у супермаркеті продавати отруєні продукти.

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А компанія Grizzly Research стверджує, що додаток містить вразливості, які надають зловмисникам можливість отримати доступ до майже всіх даних на смартфоні користувача. Простіше кажучи, через Temu можна хакнути ваш смартфон.

По-третє, персональних китайський додаток збирає навіть більше, ніж відморожений ТікТок. Хоча куди ж вже більше? До речі, ТікТок також є китайським проєктом, тобто перші дві сходинки світового рейтингу топвикрадачів персональних даних впевнено тримає Китай.

А, і ще, за невідповідність заявлених та реальних персональних даних, які збирає про користувачів Temu – його також видаляли з App Store. Пізніше, правда, повернули. Після того, як в політику конфіденційності Temu дописали всю правду (дивись "по-третє").

Та й по-четверте. У Temu постійно виникають проблеми з доставленням товару, його якістю, частенько людей тупо кидають на гроші. Американський телеканал CBS порахував, що у Temu відбувається приблизно 10 шахрайств на хвилину. На Youtube люди записують відео про те, що після реєстрації у Temu були вкрадені дані їхніх банківських карт та одразу списані гроші. Британські журналісти купили прикраси та дитячий одяг у цьому китайському додатку і перевірили їх на вміст небезпечних для здоров’я речовин. І вгадайте що? Ага, їх вміст перевищував припустимі норми удвічі. Дитячий одяг, Карл!

А сам Temu всю цю люту дічь мило пояснює приблизно так: "Ну так, shit happens, вибачте, ми прибрали цей товар". Але жодних гарантій, що це не повториться знов.

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І ще один нюанс. Попри факт народження цього маркетплейсу лише два роки тому, Temu витрачає просто астрономічні суми на рекламу себе коханого. Найдорожчим на Землі є рекламний час під час Super Bowl (фінальна гра сезону з американського футболу в США) – 7 мільйонів доларів за 30 секунд. А Temu заплатив за три таких ролики під час гри – і ще за два після неї. Якось не дуже віриться, що це власні гроші бізнесу. Скоріше скидається на таємні інвестиції спецслужб у масове впровадження китайського софту у смартфони американських та європейських громадян.

Тому якщо хтось вже встановив Temu – видаліть його негайно, прошу. Якщо вам пох на геополітичного партнера країни-терориста – подумайте хоча б про безпеку своїх персональних даних. А якщо і на це пох – ваші гроші можуть просто вкрасти. А оскільки КНР є комуністичною країною тоталітарного типу та ненавидить "прогнилий Захід" – таварішчь Сі ваші гроші вам точно не поверне.

То чи варта гра свічок?

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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