Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Китайський шпигун в українському фейсбуку
OPINION

Китайський шпигун в українському фейсбуку

Костянтин Корсун
14 липня, 2024 неділя
12:00
Погляд Костянтин Корсун

Агресивна та масова реклама додатка Temu автоматично викликала у мене підозри*

Зміст

Вирішив поцікавитися – і підозри трансформувалися у повноцінну впевненість: це люто небезпечна китайська х*ня, категорично не рекомендую.

Тепер про все за порядком.

По-перше, цей сервіс — китайський. Думаю, вже зайве пояснювати, що уряд КНР та його спецслужби контролюють кожен чих китайського бізнесу, особливо міжнародного, особливо якщо додатки встановлюють громадяни США та країн умовного Заходу. А Китай Україні — точно не друг, тому не варто віддавати їм свої гроші. До речі, нагадаю: Телеграм контролюється Росією.

По-друге, в плані кібербезпеки, Temu є повною катастрофою. Мало того, що він вразливий до кібератак, так ще й у 2023-му в самому додатку виявили шкідливий софт. За це додаток видалили з Google Play. Репутаційно це як у супермаркеті продавати отруєні продукти.

Читайте також: Як хакнули "Дію"?

А компанія Grizzly Research стверджує, що додаток містить вразливості, які надають зловмисникам можливість отримати доступ до майже всіх даних на смартфоні користувача. Простіше кажучи, через Temu можна хакнути ваш смартфон.

По-третє, персональних китайський додаток збирає навіть більше, ніж відморожений ТікТок. Хоча куди ж вже більше? До речі, ТікТок також є китайським проєктом, тобто перші дві сходинки світового рейтингу топвикрадачів персональних даних впевнено тримає Китай.

А, і ще, за невідповідність заявлених та реальних персональних даних, які збирає про користувачів Temu – його також видаляли з App Store. Пізніше, правда, повернули. Після того, як в політику конфіденційності Temu дописали всю правду (дивись "по-третє").

Та й по-четверте. У Temu постійно виникають проблеми з доставленням товару, його якістю, частенько людей тупо кидають на гроші. Американський телеканал CBS порахував, що у Temu відбувається приблизно 10 шахрайств на хвилину. На Youtube люди записують відео про те, що після реєстрації у Temu були вкрадені дані їхніх банківських карт та одразу списані гроші. Британські журналісти купили прикраси та дитячий одяг у цьому китайському додатку і перевірили їх на вміст небезпечних для здоров’я речовин. І вгадайте що? Ага, їх вміст перевищував припустимі норми удвічі. Дитячий одяг, Карл!

А сам Temu всю цю люту дічь мило пояснює приблизно так: "Ну так, shit happens, вибачте, ми прибрали цей товар". Але жодних гарантій, що це не повториться знов.

Читайте також: Резерв+ - це не про безпеку

І ще один нюанс. Попри факт народження цього маркетплейсу лише два роки тому, Temu витрачає просто астрономічні суми на рекламу себе коханого. Найдорожчим на Землі є рекламний час під час Super Bowl (фінальна гра сезону з американського футболу в США) – 7 мільйонів доларів за 30 секунд. А Temu заплатив за три таких ролики під час гри – і ще за два після неї. Якось не дуже віриться, що це власні гроші бізнесу. Скоріше скидається на таємні інвестиції спецслужб у масове впровадження китайського софту у смартфони американських та європейських громадян.

Тому якщо хтось вже встановив Temu – видаліть його негайно, прошу. Якщо вам пох на геополітичного партнера країни-терориста – подумайте хоча б про безпеку своїх персональних даних. А якщо і на це пох – ваші гроші можуть просто вкрасти. А оскільки КНР є комуністичною країною тоталітарного типу та ненавидить "прогнилий Захід" – таварішчь Сі ваші гроші вам точно не поверне.

То чи варта гра свічок?

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Китай
Технології
Шпигунський скандал
Читайте також:
Енергосистема, електроенергія, обстріли
13 липня, 2024 субота
Укренерго внесло зміни щодо відключень світла 13 липня
Дніпрогес
13 липня, 2024 субота
Військовий експерт Ступак назвав причину заяв росіян про провокації на Канівському водосховищу та Київської ГЕС
спека
13 липня, 2024 субота
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме спека
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.72
    Купівля 40.72
    Продаж 41.24
  • EUR
    Купівля 44.2
    Продаж 44.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 липня
12:28
Ексклюзив
дрон «Вектор»
Цю війну виграють військові, волонтери й інженери, - авіаексперт Храпчинський
12:18
терористи ХАМАС
ХАМАС оголосив про вихід із перемовин про перемир'я з Ізраїлем
12:14
ФАБ-3000
Росія вдарила по Україні 3-тонним КАБом
11:46
росія Китай флот
Китай та Росія провели спільна навчання у Тихому океані
11:45
черешня
Росія намагається привласнити назву "Мелітопольська черешня": Україна звернулася до агентства ООН з прав власності
11:33
Партизани розвідали завод "СИБМАШ" у Тюмені, який ремонтує зброю окупантів: виявили "величезні проблеми", спричинені санкціями
10:45
Через російські атаки по Херсонщині виникло 25 пожеж, - ДСНС
10:44
китай
У Канаді заявили, що Китай створив неофіційну поліцію за кордоном для стеження за членами діаспори та залякування їх
10:14
Володимир Зеленський
"Ще три безпекові угоди і нові оборонні пакети": Зеленський підбив підсумки тижня зустрічей із союзниками
10:12
Оновлено
Окупанти атакували подвійним ударом "Іскандерів" вокзал на околиці Харкова 13 липня: загинули поліцейський та начальник райуправління ДСНС, серед 25 постраждалих 2 дітей і 5 залізничників
10:02
OPINION
Віктор Андрусів
Залізна завіса 2.0
10:00
рибалка
14 липня - День рибалки в Україні
09:57
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Минулої доби, 13 липня, РФ вбила 6 жителів Донеччини, ще 11 поранила
09:56
Ексклюзив
Маріуполь
Маріуполь зараз майже безлюдний, окупанти показують лише те, що вигідно їм, - журналіст Осиченко
09:38
прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Прем'єр Ірландії анонсував свій візит до України найближчими тижнями
09:26
ґрати
У Британії на Кліфтонському мосту знайшли валізи з людськими останками: поліція вдруге затримала підозрюваного
09:06
сили ППО
Сили ППО вночі знищили дві ракети і 4 дрони армії РФ на сході України
09:00
Анонс
Фінал Євро-2024
Іспанія - Англія: де та коли дивитись фінал Євро-2024
08:57
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування, в Азовському тримає 4 кораблі
08:42
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Новий президент Ірану заявив, що прагне миру для Росії та України, але Москва залишається цінним союзником Тегерана
08:33
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті сталось 160 боєзіткнень, найбільше росіяни атакують Покровський напрямок, - Генштаб
08:19
Нічна атака РФ дронами, РСЗВ та ракетою на Дніпропетровщину: є постраждала
08:13
Дональд Трамп
"Насильству немає виправдань": Зеленський прокоментував замах на Трампа
08:07
OPINION
Юрій Бутусов
Слід швидко будувати роботизоване поле бою
07:52
Інфографіка
Засіб ППО, 46 артсистем і понад 1300 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:46
Анафі Джемілєв
У Криму помер брат Мустафи Джемілєва
07:24
У Трампа стріляли на передвиборчому мітингу у Пенсильванії: що відомо
2024, субота
13 липня
23:59
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
З початку доби росіяни майже 40 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку
23:32
Андрій Білецький і Герман Галущенко
Міністр енергетики Галущенко зустрівся на передовій з бійцями 3 ОШБр
23:06
Ламін Ямаль, Іспанія - Франція, Євро-2024
Іспанія - Англія: букмекери дали прогноз на фінал Євро-2024
22:55
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 липня: скільки коштують долар та євро
22:25
крилата ракта "Калібр"
Окупанти створюють нові установки для пусків "калібрів" та "оніксів", - речник ВМС
22:21
Джо Байден
Скільки демократів-конгресменів просять Байдена зійти з дистанції: останні дані від New York Times
22:16
Оновлено
На фото: Монатік
Виступ MONATIK і Галкіна на весіллі в Італії: барабанщицю, яка брала участь у корпоративі виключили з гурту Renie Cares
22:11
Віктор Коваленко
Російська ракета влучила в будинок ексфутболіста "Шахтаря" і збірної України
21:32
Дмитро Губернієв (праворуч)
Російські телеканали вирішили бойкотувати Олімпіаду
20:46
Дмитро Пєсков
Пєсков сказав, за якої умови Росія націлить ракети на столиці європейських держав
20:43
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга, чемпіонат Іспанії
Топклуби АПЛ розпочали полювання на футболіста збірної України
20:20
Олександр Лукашенко
"Ми ніякі не вороги для українців". Лукашенко наказав відвести додаткові сили від кордону з Україною
20:15
енергетика
Бізнес втратить 26 млрд грн через впровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії, - експерт Трохимець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV