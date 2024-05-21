У перекладі з чиновницької на українську словосполучення "уточнити дані" означає "ми поняття не маємо, хто в нас є на обліку, кого немає, а з тих, хто є – хз, чи дійсні дані, як з людьми контактувати, та й взагалі ми все полюбили".

Але чому ви раптом вирішили, що оновлення даних через зляпаний на колінці додаток Резерв+ якось покращить ситуацію? Люди ж залишилися рівно всі ті ж самі – що в ТЦК, що в мінцифрі, що в різних реєстрах.

Звідки впевненість, що ваші "оновлені дані" знов не загубляться? Що дає підстави так вважати? Були якісь заяви де дані будуть зберігатися тепер? Що забезпечує їхню безпеку, чи хоча б просто надійність зберігання? А скільки тисяч людей матиме до них доступ? Чи матимуть доступ інші держави, нехай і дружні? А як цей доступ контролюватиметься? Не заявляли нічого такого? То ж звідки така наївна віра у якийсь додаток?

І чому дані не можна оновити також через сайт, а не виключно через додаток? А у кого кнопковий телефон? А у кого немає українського банківського акаунту? Хто виїхав 10+ років тому, але все ще береже свій український паспорт та свідомо не бере громадянство країни проживання?

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До речі, хто з-за кордону таки зміг завантажити та авторизуватися у додатку – матиме щасливу можливість отримати повістку електронною поштою. Яку сам вкаже у додатку. Мріяли про "повістку у смартфоні"? Ось вам, все як ви й хотіли. Отримав — не отримав, прочитав – прочитав: повістка вважатиметься врученою. Зручно ж?

А ще мені не зрозуміла така шалена активність оновити свої дані у перший же день релізу додатка — якщо на це є аж 60 днів. Хто перший оновив – того першим призвуть, це ж начебто проста математика, ні? Пишаюся свідомістю наших співгромадян, молодці.

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А ще маленька радість у мене трапилася: зателефонував мені один давній знайомий і сказав: "Друже, хочу просити вибачення. Я раніше вважав, що ти частенько "перегинаєш". А тепер переконався, що ні, так все і є. Вибач мені, ти мав слушність". Моє стомлене несправедливістю серце наповнилося радістю, хоча у собі я ніколи не сумнівався. А от визнати свою неправоту можуть лиш не всі, а одиниці, найбільш чесні та принципові.

Я бачу серед підписників кілька колишніх ідеологічних супротивників, бачу, як мої ідеї підкрадаються владою, бачу непряме визнання своєї правоти, ніколи не бачу вибачень, але я завжди чітко знаю, що говорю правду. І що справедливість – на моєму боці. Це моє джерело натхнення та стійкості.

Ну і досить поки про хороше.

Щоб остаточно закрити тему Резерв+ – це рішення не про безпеку, мудрість, чи відповідальність — скоріше це жест відчаю, хаотична спроба знайти найкраще рішення серед найгірших, ігнорування величезних ризиків, які згодом обов’язково реалізуються.

Всьо, більше не хочу писати/говорити на цю тему. Хіба що коли на чорному ринку з’являться бази даних з Резерв+, - тоді маякуйте.

А поки заплануйте, хлопці, візит до ЦНАП десь так через місяць, коли все устаканиться. І не пхайте всяку каку у свій смартфон без нагальної потреби.

P.S.: Кажуть, що причиною недоступності Резерв+ у країнах ЄС може бути те, що він збирає персональні дані користувача, але надіслати запит на їх видалення – неможливо. GDPR, аданака.

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* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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