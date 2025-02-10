Українська документалка "Порцелянова війна" отримала головну нагороду гільдії режисерів США

Про це повідомляється на сайті кінопремії.

У Лос-Анджелесі під час 77-ї щорічної церемонії оголосили переможців премії гільдії режисерів США. У номінації "Документальне кіно" нагороду за видатні режисерські досягнення у 2024 році отримали американець Брендан Белломо та харківський митець Слава Леонтьєв за фільм "Порцелянова війна".

"Хоча тут ревуть винищувачі та падають ворожі ракети, українські артисти Слава, Аня та Андрій вирішують залишитися вдома та працювати за покликанням. Вони знаходять тендітну красу навіть серед руїн, і власним прикладом демонструють, що навіть у нелюдських умовах важко знищити людську жагу до життя", - йдеться в описі фільму.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки. Брендан Белломо — американський кінорежисер і продюсер, для якого "Порцелянова війна" була дебютною роботою.

"Документальний фільм показує форми, яких може набувати опір: вдень Леонтьєв тренує українські війська, щоб відбивати атаки російських загарбників. Але вільний час він присвячує мистецтву — порцеляновим фігуркам, які він робить разом зі своєю дружиною Анею Стасенко (Слава ліпить сов, "дракончиків" та інших тварин, а Аня розписує їх у найменших деталях). "Ми використовуємо мистецтво, щоб дати відсіч, - зауважує Слава. - Так ми уникаємо стирання", - описує фільм Deadline.