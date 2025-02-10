Аналітика КБФ: Білий дім хоче швидкого перемирʼя, але що далі?

Про це йдеться в аналізі від Київського безпекового форуму (КБФ).

Заяви президента США Трампа і його радника з питань нацбезпеки Майкла Волца свідчать про бажання швидкого оголошення тимчасового перемир'я і відсутність реального плану завершення війни. Саме тому відставний генерал Келлог спростував інформацію про презентацію такого плану. Ідею про співпрацю США в сфері рідкісноземельних металів та корисних копалин слід сприймати як свідчення бізнес-підходу нової американської адміністрації до вирішення геополітичних проблем. Така заява спрямована як на електорат Республіканської партії, якому кажуть, що допомога Україні буде в обмін на її ресурси, так і на ймовірну економічну співпрацю у довгостроковій перспективі. кремль умисно не підтверджує контактів із Трампом з метою применшення як цінностей таких контактів, так і сили нової американської адміністрації. Теза кремля «ми не боїмося Трампа» стала новим медійним сигналом у Росії.

У Мюнхені не слід очікувати жодних проривних ідей. Не буде плану завершення війни, сформованого США, ЄС і Україною. Як не буде і затвердженого формату переговорів (до яких кремль готовий тільки у вигляді прийняття умов капітуляції України).

Без США неможливо забезпечити реальних гарантій безпеки України. Це знають і США, і ЄС, і Москва.

Візит Келлога до України може мати ефект у разі оголошення про підготовку нового пакету допомоги. Саме це стане свідченням бажання підтримувати Україну. Та сподівання на таке рішення, на жаль, є примарними.

Ми оцінюємо ймовірність продовження бойових дій у наступні 6 місяців на рівні 9 із 10 (без змін) і ймовірність невигідних умов перемовин для України 8 з 10 (погіршення на 1 пункт).