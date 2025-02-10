У Києві близько 130 мостів і шляхопроводів потребують ремонту, - Скриль
У Києві багато шляхопроводів, які потребують реконструкції та негайного ремонту.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів В’ячеслав Скриль — співзасновник ГО "Пасажири Києва".
"На, жаль, у Києві дуже багато таких шляхопроводів, у сумі близько 130 мостів і шляхопроводів. Це від великих — через Дніпро, до маленьких — через річку Либідь, де просто шляхопроводи просто над залізницею. Із них 20% перебувають у непрацездатному стані, і ще 35% — в обмежено працездатному. Тобто, більше половини з них потребують вже ремонту».
Нагадаємо, рух шляхопроводом біля станції метро "Дарниця" закрили з 8 лютого до 30 листопада у зв’язку з початком реконструкції, повідомив КК "Київавтодор". Що це змінить для столиці та чи не з’являться проблеми з рухом транспорту у цій частині? "Колапсу не очікується", зазначив В’ячеслав Скриль.
Також із 1 лютого у Києві на вулиці Глибочицькій розпочався ремонт трамвайних колій, який триватиме на ділянці від вулиці Січових Стрільців до вулиці Нижній Вал. Це ключова частина міської інфраструктури, і ремонтні роботи спричинили зокрема, зміні у русі транспорту.
Олександр Гречко, транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва»" зазначав в ефірі Громадського радіо, що запланований ремонт трамвайних колій та оновлення асфальту, але це радше "косметичний»"ремонт, і всі проблеми, які ми бачимо зараз, залишаться.
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