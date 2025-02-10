Азербайджан заборонив вʼїзд російському депутату Валуєву через його висловлювання на адресу Баку

Про це йдеться в повідомленні дипломатичного відомства.

Речник азербайджанського МЗС Айхан Гажизаде прокоментував висловлювання Валуєва щодо закриття "Русского дома" в Баку: тоді депутат дерджуми сказав, що РФ слід придивитися до діаспор Азербайджану.

"Заяви…Валуєва щодо Азербайджану і нашого народу, а також його погрозливі слова на адресу нашої країни абсолютно неприйнятні", – підкреслив Гажизаде.

Речник МЗС наголосив, що Валуєву тепер заборонений в'їзд на територію Азербайджану, акцентувавши, що він не перший депутат держдуми, на якого поширюється така заборона.

Зокрема, раніше до цього переліку потрапили Константин Затулін і Віталій Мілонов.