"Ворог знову почав формувати резерв у районі Нікольської громади Маріупольського району": Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Судячи з того, що ми спостерігаємо останній тиждень, принаймні попередній тиждень, ми можемо казати про те, що ворог почав стягувати, знову формувати певний резерв в районі Нікольської громади Маріупольського району, це Новопавлівський напрям і основна частина - це Розівський район і трошки Пологівський район. Тобто, умовно кажучи, для розуміння, це все, що знаходиться навколо Гуляйполя (Запорізька обл., - ред.), яке нами контролюється, яке минулого тижня систематично обстрілювалось ворогами", - розповів він.

Петро Андрющенко зауважив, що було зафіксовано рух техніки у стані нової, тобто без маркувань. За його словами, це загрозливо, адже незрозуміло, куди ці бойові машини рухатимуться.

"От у цій території іде накопичення. Фінальне це було вчора, от ми фіксували достатньо велику кількість техніки перекидали гусеничної. При чому, що було досить незвично, по-перше, її затягнули з Донецького напряму. Зазвичай цей напрям взагалі не використовувався на зворотній рух. Здебільшого все рухається в бік Донецька, а не з Донецька. По-друге, це була техніка в стані нової, фактично, навіть не було нанесено на неї тактичних маркувань, що є досить загрозливе із нашого досвіду. Коли ми бачимо, що така техніка опиняється на лінії фронту, це означає, що росіяни остаточно не визначились на якому напрямі в атакуючих діях вона буде брати участь. І тому це може бути і "Шторм V" підрозділ, і "Штoрм Z" і так далі", - сказав він.

Керівник Центру вивчення окупації вважає, що таким чином ворог намагається не дати українським Збройним силам здійснити перекидання військ, наприклад, на Покровський напрямок.

"Це каже про те, що той задум росіян, які вони постійно виношують для того, щоб створювати певну активність і певні атакуючі дії здійснювати на Запорізькому, умовно кажучи, напряму, от в районі Гуляйполя, вони цю ідею не не залишили. І вони до неї активно на сьогоднішній день пробують готуватись. Тому, можливо, ці резерви опиняться у підсумку на Новопавлівському напряму, однак в зв'язку з тим, що ми бачимо, що там є певне падіння активності, то цілком логічно, ми думаємо, що буде певна активізація ворога на Запорізькому напряму. В першу чергу не для того, щоб здійснити навіть повноцінні атакуючі дії, для того, щоб скувати наші резерви і не дати можливості зараз перекидати і здійснювати контрнаступальні дії, які, зокрема, ми бачимо, наприклад, на Покровському напрямку", - додав Петро Андрющенко.