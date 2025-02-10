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Головна Війна з Росією РФ накопичує та перегруповує війська для подальших штурмів у Часовому Яру, - ОТУ "Луганськ"

РФ накопичує та перегруповує війська для подальших штурмів у Часовому Яру, - ОТУ "Луганськ"

Дар'я Куркіна
10 лютого, 2025 понедiлок
14:11
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Російські військові накопичують свої сили та перегруповують їх для штурмових дій у районі Часового Яру

Зміст

Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

За його словами, нині росіяни зосереджують основні зусилля на накопиченні своїх солдат у різних частинах Часового Яру.

"Зараз іде період накопичення і зосередження по можливості на самих підходах до Часового Яру і перегрупування в самому місті для здійснення в подальшому штурмових дій", - пояснив Запорожець.

Речник підкреслив, що окупанти не застосовували броньовану техніку минулого тижня, а використовували для логістичних заходів зокрема квадроцикли й багі.

"Активно застосовують дими, накопичують їх, що говорить про те, що противник зацікавлений в тому, щоб надалі генерувати наступальні дії саме по місту Часів Яр", - додав він.

  • 5 лютого начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місті залишаються цивільні, які запевняють, що планують виїхати, або говорять, що не будуть покидати місто.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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