РФ накопичує та перегруповує війська для подальших штурмів у Часовому Яру, - ОТУ "Луганськ"
Російські військові накопичують свої сили та перегруповують їх для штурмових дій у районі Часового Яру
Про це в етері телемарафону розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.
За його словами, нині росіяни зосереджують основні зусилля на накопиченні своїх солдат у різних частинах Часового Яру.
"Зараз іде період накопичення і зосередження по можливості на самих підходах до Часового Яру і перегрупування в самому місті для здійснення в подальшому штурмових дій", - пояснив Запорожець.
Речник підкреслив, що окупанти не застосовували броньовану техніку минулого тижня, а використовували для логістичних заходів зокрема квадроцикли й багі.
"Активно застосовують дими, накопичують їх, що говорить про те, що противник зацікавлений в тому, щоб надалі генерувати наступальні дії саме по місту Часів Яр", - додав він.
- 5 лютого начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що у місті залишаються цивільні, які запевняють, що планують виїхати, або говорять, що не будуть покидати місто.
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