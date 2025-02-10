В Україні вдвічі зменшилась кількість телеканалів, які транслюють "Єдині новини", - уповноважений із захисту державної мови Кремінь
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що в Україні з 11 до 6 зменшилася кількість каналів, які показують телемарафон новин, а частка телеканалів, які повернулися до розважального формату мовлення, збільшилась
Про це йдеться на сайті омбудсмена.
"Зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести. Натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення. Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни", - зазначено в повідомленні.
Акцентовано, що хоч інформаційний простір частково залишається двомовним, частка українськомовного контенту суттєво зросла.
"Порівняно з 2023 роком, кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш, ніж удвічі - з 19% до 44,4%. Огляд охопив 36 загальнонаціональних телеканалів, що здійснюють ефірне мовлення", - наголошує Кремінь.
За його словами, серед позитивних тенденцій є повна відсутність реклами недержавною мовою; значне збільшення кількості озвучених українською мовою програм, що раніше транслювалися російською; трансляція всіх художніх фільмів лише державною мовою.
- У жовтні минулого року Тарас Кремінь оголосив про початок "наступальної українізації", яка прийшла на зміну "лагідній", та розповів про її особливості.
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