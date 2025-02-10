В Україні вдвічі зменшилась кількість телеканалів, які транслюють "Єдині новини", - уповноважений із захисту державної мови Кремінь

Про це йдеться на сайті омбудсмена.

"Зафіксовано зміни у форматі телевізійного мовлення - кількість каналів, які транслюють загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини #UАразом", скоротилася з одинадцяти до шести. Натомість збільшилася частка каналів, що створюють власний інформаційно-аналітичний контент, а також тих, що повернулися до розважального формату мовлення. Такі зміни відображають як вплив нового законодавства, так і зміну запитів глядацької аудиторії, яка потребує більш різноманітного контенту в умовах тривалої війни", - зазначено в повідомленні.

Акцентовано, що хоч інформаційний простір частково залишається двомовним, частка українськомовного контенту суттєво зросла.

"Порівняно з 2023 роком, кількість телеканалів, які транслюють виключно українськомовний продукт, зросла більш, ніж удвічі - з 19% до 44,4%. Огляд охопив 36 загальнонаціональних телеканалів, що здійснюють ефірне мовлення", - наголошує Кремінь.

За його словами, серед позитивних тенденцій є повна відсутність реклами недержавною мовою; значне збільшення кількості озвучених українською мовою програм, що раніше транслювалися російською; трансляція всіх художніх фільмів лише державною мовою.